Çatıdan düşen yaşlı adam hastanelik oldu

Samsun'da çatıdan iç kısma düşen yaşlı adam hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında güvercinler için yapılan alanda güvencin kaçmasın diye pencereyi kapatmak istediği öğrenilen Metin K.(73), yaklaşık 4 metrelik mesafeden çatının içine düşerek yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Metin K. tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.