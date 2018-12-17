Çatıdan tamirhanedeki cipin motorunun üzerine düşüp ağır yaralandı

Samsun'da bir işçi çıktığı sanayi sitesindeki çatıda bastığı eternit kırılınca çatıdan tamirhanedeki cipin üzerine düşerek ağır yaralandı. İşçinin düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, reklam şirketinde çalışan Selami Çakmak (53), çıktığı tamirhanenin çatısında bastığı eternit kırılınca açılan delikten yaklaşık 8 metrelik yükseklikten tamirhanede bulunan ve kaputu açık olan cipin motorunun üzerine kafa üstü düşerek ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selami Çakmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çakmak'ın cipin üzerine kafa üste düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.