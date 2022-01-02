Çatıyı kontrole gidince amcasını asılı halde buldu

Samsun'da bir kişi tamir ettikleri evin çatısını kontrole gittiğinde amcasını iple asılı halde buldu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedri K. yeni tamir ettikleri evlerinin çatısının yağmurdan dolayı su sızdırıp sızdırmadığını kontrole gidince amcası Hasan K.'yi (60) çatı katında asılı halde buldu. İpi keserek amcasını yere indiren Bedri K., hemen kalp masajı yaptı. Olay sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. Hasan K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.