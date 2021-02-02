Çatıyı tamir ederken çöken duvarın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da evini çatısını tamir ederken çöken duvarın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Evci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendine ait evin çatısını tamire kalkan 76 yaşındaki Abdullah Kubatoğlu, devrilen duvarın altında kalarak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.