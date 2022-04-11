Çavuşoğlu: “Bağımlılıkla mücadelede damgalamanın önüne geçilmeli”

Öğr. Üyesi Çavuşoğlu, bağımlılığın kronik bir beyin hastalığı olduğunu belirterek, “Mücadele çalışmaları boyunca damgalamanın önüne geçilmesi önemli” dedi.

OMÜBAM, Samsun'un ilçe kaymakamlıklarında “Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Farkındalık Eğitimleri”ne başladı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nda alınan karar gereği ilçelerde kaymakamların öncülüğünde eğitimler veren OMÜBAM, 6 Nisan'da İlkadım'da başlattığı seriyi Çarşamba, Atakum, 19 Mayıs ve Bafra kaymakamlıklarında tamamladı. OMÜBAM, verdiği eğitimler sayesinde bağımlılıkla mücadeleye katkı sunmayı ve toplumsal duyarlılık ile farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Çavuşoğlu: “Her türlü bağımlılığa karşı mücadelede kararlıyız”

Bu kapsamda ilçe kaymakamlıkları bünyesindeki bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon kurullarının üyelerine yönelik “Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Farkındalık Eğitimleri”nin başında olan OMÜBAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu, organize ettikleri farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleriyle öncelikle alkol, tütün ve madde bağımlılığı olmak üzere toplumsal dokuya zarar veren her türlü bağımlılığa karşı mücadelede kararlı olduklarını dile getirdi.

“Mücadelede damgalamanın önüne geçmeliyiz”

Nisan ayı boyunca tüm ilçeleri ziyaret ederek ilçe kurullarının üyelerini ilgili eğitimlerle buluşturacaklarını belirten OMÜBAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çavuşoğlu, bağımlılığın kronik bir beyin hastalığı olduğuna vurgu yaparken mücadele çalışmaları boyunca damgalamanın önüne geçmenin ayrıca önemli olduğuna dikkat çekti.

OMÜBAM olarak bağımlılığın önüne geçmek amacıyla yürüttükleri faaliyetleri büyütmek ve yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Çavuşoğlu, bağımlı bireylerin topluma kazandırılmasında ve bağımlı olmayan bireyleri de uyarmak ve eğitmekte sorumluluk üstlendiklerini kaydetti.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu eğitimler hakkında bilgilendiriliyor

Söz konusu eğitimlerde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz'ün, Samsun'daki bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulunu bilgilendirdiğini söyleyen Müdür Çavuşoğlu, geriye kalan 12 ilçeye dair eğitimlerin de yine nisan ayı içerinde tamamlanacağı bilgisini paylaştı.