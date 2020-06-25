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Çay ocağına uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da bir çay ocağında uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hap satışıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir çay ocağında uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hap satışıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çay ocağına gelenlere uyuşturucu satışı yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Olayla ilgili G.K. ve M.Y. gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte bin 274 adet uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan G.K. ve M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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