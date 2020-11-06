İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çay ocağında yumruklu kavga

SAMSUN (İHA) – Samsun’da sarhoşların küfürleşmesi önce sözlü tartışmaya, ardından da yumruklu kavgaya dönüştü.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da sarhoşların küfürleşmesi önce sözlü tartışmaya, ardından da yumruklu kavgaya dönüştü.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir çay ocağında öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önce sözlü tartışmaya giren alkollü 2 şahıs daha sonra birbirine küfür etmeye başladığı. Çay ocağının içinde de birbirlerine hakaret eden 2 şahıs ardından yumruklaşmaya başladı. Birbirlerine sert yumruklar atmaya başlayan 2 kişiye ilk başta kimse müdahale edemedi.


Kavganın giderek artmasına dayanamayan berberdeki müşteri üzerindeki tıraş önlüğünü bile kaldırmadan kavga edenlerin arasına daldı. Olay anında çay ocağındaki birçok eşya kırılırken, bir vatandaş da kavgayı ayırmak isterken düşerek yerde kaldı.


Olay yerinden geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde sarhoşların birbirine acımasızca yumruk atması şaşkınlık oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.