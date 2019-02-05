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Çay ocağından tehditle para alma iddiasına gözaltı

Samsun’da bir çay ocağından tehditle para aldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir çay ocağından tehditle para aldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çay ocağından zaman zaman tehditle para aldığı iddia edilen B.S.(35), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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