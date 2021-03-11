Çaylı, “Türk sineması kahramanlarının farkında değil” değerlendirmesinde bulundu.

OMÜ Sine-Düş Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu etkinlikte Türkiye'de ve Hollywood'da görsel efekt, süper kahraman filmleri ve sektöre dair birçok konu konuşuldu. Moderatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi ve Sine-Düş Danışmanı Filiz Erdoğan Tuğran üstlendi.

“Türk Sineması imkânsızlıklara rağmen görsel efektte iyi durumda”

Türkiye'deki görsel efektlerin yetersizliği üzerine yöneltilen soru ile söze başlayan Çaylı, “Aslında yetersizlikten ziyade donanım eksikliği desek daha doğru olur. Amerikan sinemasının 100 yılı aşkın bir tarihi var. Bu süreçte kendilerini sürekli geliştirme fırsatı buldular. Bununla beraber donanımsal açıdan Türkiye'nin çok daha ilerisindeler. Bu da onların daha hızlı ve deneyimli büyümelerini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Tüm bunlara rağmen Türk sinemasının da elindeki imkânlara rağmen gayet iyi olduğunu belirten Çaylı, “Mesela Türkiye'de de kurgu ve görsel efekt programlarını çok iyi kullanan sanatçılar var. Bunların sayısı azımsanacak gibi değil. Türkiye'de maalesef en büyük sıkıntı zamandır. Amerikan sineması yılların getirdiği birikimle görsel efekt konusunda yapım şirketleriyle eş zamanlı çalışabilmekte. Fakat Türkiye'de bu biraz zor ilerliyor” diye konuştu.

“Sinema okullarında yeterli görsel efekt eğitimi yok”

Gerek Türk gerekse Amerikan okullarındaki sinema öğrencilerine yeterli seviyede görsel efekt üzerine eğitim verilmediğine değinen Çaylı, “Ben de mesela görsel efekt üzerine eğitim veriyorum fakat ne yazık ki öğrencileri bu konu üzerine fazla donatamıyoruz. Öğrenciler mezun olduktan sonra sektörde bu işi yapmak istediklerinde deneyimsiz oldukları için geri çevrilme durumları söz konusu oluyor. Bu sebeple eğitim sisteminin buna göre düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

“Türk sineması kahramanlarının farkında değil”

Türkiye'de çekilen kahraman temalı filmlerin azlığı üzerine duran Çaylı, “Türk kültürü ve Türk mitolojisinde birçok kahramanımız var ve maalesef bunlara dair filmler çekilmiyor. Amerikalıların mitolojisi ve kahramanları olmadığı için süper kahramanlar yaratıyorlar. Bizler ise buna özeniyoruz. Hâlbuki Mustafa Kemal Atatürk gibi dünya çapında tanınan büyük bir kahramanımız var. Üzerine birçok film ve dizi yapılabilecekken çok az yapım var” şeklinde konuştu.

Etkinlik sonuna gelindiğinde, pandeminin ardından OMÜ İletişim Fakültesi'nde yüz yüze söyleşi yapmak istediğini belirten Görsel Efekt ve Animasyon Uzmanı Onur Can Çaylı katılım sağlayan herkese teşekkürlerini sundu ve etkinlik sona erdi.