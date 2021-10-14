‘Cehennem Deresi'nde yol sevinci

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ‘Cehennem Deresi' diye anılan Susuz Mahallesi'nin ulaşım sorunu çözüldü.

Vezirköprü ilçesinde ‘Cehennem Deresi' diye anılan Susuz Mahallesi'nin ulaşım çilesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımıyla sona erdi. 60 kilometre uzunluğundaki yolun üçte biri tamamlandı. Genişletilen yol çift şeritli asfalta kavuştu. Çamur, toz ve uçurum tehlikesinden kurtulan mahalle sakinleri, ulaşımla birlikte hiçbir sorunlarının kalmadığını söyledi.

İlçenin kırsal yerleşimlerindeki altyapı sorunlarını tek tek çözen Samsun Büyükşehir Belediyesi, 700 vatandaşın yaşadığı Susuz Mahallesi'nin yaşadığı ulaşım problemini de ortadan kaldırdı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, 60 kilometrelik Vezirköprü-Susuz grup yolunun üçte birini yeniledi.

Mahalle sakinlerinin konforlu ve huzurlu ulaşımı için yolun 27 kilometrelik bölümünde çalışma gerçekleştiren ekipler, yolu genişleterek çift şeritli asfalta kavuşturdu. Ayrıca Cehennem Deresi olarak adlandırılan bölgede bulunan dere yatağındaki tek şeritli, eski ve bozuk yolun yerine 2 bin 400 metre uzunluğunda yeni bir bağlantı güzergahı açıldı. Burayı da çift şeritli olacak şekilde genişletip asfaltladı. Yeni ek güzergahın hizmete girmesiyle de tehlikeli eski yol kullanıma kapatıldı.

“Mahalle böyle hizmet görmedi”

Yapılan hizmet hakkında konuşan Susuz Mahalle Muhtarı Kadir Çalışır, “Mahallemiz kuruldu kurulalı yol sıkıntısı yaşanıyor. Yollarımız çok dar ve bozuktu. Kışın ekim ile nisan ayları arasında ulaşım daha zordu. Zincir takmayınca hiçbir araç gidemiyordu. Kışın hastalarımız yolda ölüyordu. İki araç birbirlerine yol vermeden geçemiyordu. Bu nedenle ticari taksi sürücüleri gelmek istemiyordu. Araçlarımız arızalanıp usta çağırdığımızda ise yol bozuk olduğu için çok para istiyorlardı. Yazın ise tozdan gitme şansımız yoktu. Ama artık yolumuz çok güzel oldu. İlçeye ulaşım süresi 40 dakikaya indi. Şimdi rahatlıkla gidip gelebiliyoruz. Yollarımızı yapıp ulaşımımızı kolaylaştırdığı için büyükşehir belediye başkanımıza minnettarız” dedi.

Üçte biri tek şeritli olan yolda kış aylarında greyder olmadan gidemediklerini anlatan mahalle sakinlerinden Osman Çalışır ise şunları söyledi:

“Bu yolda 35 sene minibüsçülük yaptım. Yapılan hizmetleri inkar etmemek lazım. Suyumuz getiriliyor, her şeyimiz yapılıyor. 100 senelik yolumuz şimdi çok güzel oldu. Mustafa Demir bize en büyük iyiliği yaptı. Ulaşım 1,5 saatten 40 dakikaya düştü. Yaptırandan da yapanlardan da Allah razı olsun.“

60 yaşındaki Satılmış Hasdemir de “Arabalarımız yollarda kalıyordu. Bugüne kadar yolumuzda, suyumuzda gelişme olmamıştı. Bu zaman kadar böyle bir yol, böyle bir düzen görmedik. Yolumuz da yapıldı. Cumhurbaşkanımıza ve Mustafa Demir başkanımıza teşekkür ederim. Hepinizden Allah yüz bin kere razı olsun“ diye konuştu.