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Çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde çekici ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çekici ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Arslan kullandığı 55 JL 751 plakalı çekici ile Hüseyin Hasanoğlu idaresindeki 55 HC 264 motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının yakınları kazayı görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek çekim yapmasını engellemeye çalıştılar.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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