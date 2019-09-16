Çeltik üretiminde ezber bozuldu

Samsun'un Bafra Ovası'nda damla sulamayla çeltik üretimine başlandı.

1991 yılında inşaatına başlanan, Bafra Ovası Sağ Sahil Sulama şebekesinin (11.550 ha) tamamı bitirildi, Bafra Ovası Sol Sahil Sulama Şebekesi (10.000 ha) ise kısmi olarak tamamlandı.

Planlama raporunda, Çeltik yüzde 13 olarak öngörülmesine rağmen sulama şebekesinde, mahsul deseni içerisindeki çeltik ekim oranı, son yıllarda artış gösterdi ve bu oran 2016 yılında yüzde 73, 2017 yılında yüzde 69, 2018 yılında yüzde 73 olarak gerçekleşti.

Su tüketimi çok yüksek olan çeltik mahsulünün, şebeke içerisinde yüksek oranda ve plansız olarak ekilmesi; suyun membadan mansaba ulaştırılmasında ve şebeke içi dağıtımında büyük sorunlar oluşturmakta.

Sulamada yaşanan bu sorunun aşılabilmesi amacıyla, damla sulama ve yağmurlama sulama ile çeltik üretimine ait çalışmaları Bafra Kızılırmak Sulama Birliği ve Altınkaya Sulama Birliği yetkilileri, Bafra Ovası'nda ilk kez 2019 yılında deneme amaçlı uyguladı.

2019 yılında deneme amaçlı olarak, yaklaşık 250 dekar alanda damla sulama yöntemiyle çeltik üretimi yapıldı. Damla sulama yöntemiyle çeltik üretimi, yalnızca taban arazilerde değil yamaç arazilerde de yapılabiliyor. Ayrıca ekim için tarla hazırlığında lazer, kaş, keşan ve tohum ıslamaya son veren bir üretim şekli ile yüzde 80 su tasarrufu sağlandı.