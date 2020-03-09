Cemal Safi Şiir Yarışması'nda başvuru için son 10 gün

Samsunlu şair Cemal Safi'nin 2. ölüm yıl dönümünde İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından yapılacak şiir yarışması için son başvuru tarihi 20 Mart.

Samsunlu şair Cemal Safi'yi anmak için ölümünün 2. yıl dönümünde İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından gerçekleştirilen şiir yarışmasında başvuru için son 10 gün. 10 Ocak 2020'de başlayan başvuru tarihinden bu yana 2 binden fazla başvurunun olduğu yarışma büyük ilgi görüyor. Türk edebiyatına büyük katkılar sağlayan ve bestelenen 150'den fazla şiiri ile kalplerde taht kuran şair Cemal Safi Şiir Yarışması'na son başvuru 20 Mart 2020 Cuma günü son buluyor.

İlkadım Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinliklerine desteğin aralıksız olarak devam edeceğini belirten İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, “İlkadım Belediyesi olarak başta Başkanımız Necattin Demirtaş olmak üzere kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda Samsunumuzun önemli sanatçılarından biri olan ve 2 yıl önce aramızdan ayrılan Şair Cemal Safi'yi ona yakışan bir etkinlikle anmak istedik. Yarışmaya şimdiye kadar 2 binden fazla başvuru yapılması bizleri oldukça mutlu etti” diye konuştu.

Türk edebiyatının dünyada en köklü ve etkili edebiyatlardan olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Biz yerel yöneticilerin en büyük sorumluluklarından birinin kendi kültür ve sanatımızı gençlerimize öğretecek etkinlikler ve çalışmalar yapmak olduğu düşüncesindeyim. Bu doğrultuda İlkadım Belediyesi olarak sanatın birçok dalında Türk kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için projeler üretiyoruz. Türk edebiyat şehrimizin gurur duyulan sanatçılarından biri olan şair Cemal Safi'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken bir yandan da anısını yaşatmak amacı ile böyle bir şiir yarışması yapmayı uygun gördük. Oldukça yoğun bir ilgi gören ödüllü yarışmamızda başvuru için sona yaklaşıyoruz. Edebiyatımız açısından kaybedenin olmayacağı yarışmaya tüm halkımız davetlidir” şeklinde konuştu.

İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü Cemal Safi Şiir Yarışması büyük ilgi görüyor. Aşk konulu şiirlerin yarışacağı yarışmada birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 4 bin TL, üçüncülük ödülü 3 bin TL, mansiyonlar bin 500 TL olarak belirlenirken ödüller arasında aile özel ödülü de yer alıyor. Son başvuru tarihi 20 Mart 2020 olan yarışmaya cemalsafi2020@@ilkadim.bel.tr adresinden başvuru yapılabilirken detaylı bilgi için www.ilkadim.bel.tr/cemalsafi2020 adresi ziyaret edilebilmekte.