Cengiz Aytmatov'u anlattığı kitabını onun 93. doğum gününde çıkardı

SAMSUN (İHA) – Yazar Mehmet Yılmaz, Kırgızistan'ın dünyaca ünlü yazarı Cengiz Aytmatov'u anlattığı kitabını onun 93. doğum yıl dönümünde çıkardı. Kitap için gala ve imza töreni yapıldı.

Cengiz Aytmatov, doğumunun 93. yılında Samsun'daki etkinlikle anıldı. Samsunlu yazar Mehmet Yılmaz, “Bozkırın İnsanlık Türküsü Cengiz Aytmatov” adlı kitabını onun 93. doğum yıl dönümünde tanıttı.

Yazar Mehmet Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kırgızistan Öğrenci Topluluğu üyeleri, okurlar ve bazı yazarlarla bir araya geldi. Mehmet Yılmaz, Cengiz Aytmatov'un eserlerini incelendiği, uzun bir röportajına yer verdiği, farklı tarihlerde, farklı mecralarda onunla ilgili yazdığı yazıları derlediği “Bozkırın İnsanlık Türküsü Cengiz Aytmatov” adlı kitabının burada galasını yaptı.

Yazar Mehmet Yılmaz, Cengiz Aytmatov'u ‘her anlamda örnek aldığı bir kişilik' olarak nitelendirdi. Ona ithafen bir kitap yazmış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Pek çok Kırgız öğrencinin katıldığı etkinlikte kımız ikramı yapıldı. Öğrenci topluluğu tarafından Yılmaz'a, Kırgızların geleneksel başlığı olan kalpak hediye edildi.

Doğum günü pastasının da kesildiği etkinliğin ardından “Bozkırın İnsanlık Türküsü Cengiz Aytmatov” adlı kitabın imza töreni de gerçekleştirildi.