“Cennet Vatanın İlk Adım Kadınları” sergisi

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın eşi Emine Kaymak, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan mücadele tarihine yön veren kadınlarından oluşan “Cennet Vatanın İlk Adım Kadınları” sergisini gezdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünce Milli Mücadele'ye yön veren 15 kadınının polimer kil sanatıyla küçük heykellerini yaptı. Giyim atölyesinde dönenime uygun dikilen kıyafetler giydirilen heykeller Samsun'a gönderildi.

Bulvar Alışveriş Merkezinde (AVM) açılan “Cennet Vatanın İlk Adım Kadınları” sergisini Samsun Valisi Osman Kaymak'ın eşi Emine Kaymak da gezerek ilgililerden bilgi aldı. Gezinin sonunda Emine Kaymak, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen'e 100. yıl rozetini taktı. Gülşen ise, Emine Kaymak'a Eskişehir lüle taşından yapılan tespih hediye etti. Ayrıca, Emine Kaymak Gülşen'e Atatürk Anıtı hediye etti.

“Yaşananların unutulmamasını amaçladık”

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen, Eskişehir ve kurumu temsil ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, “19 Mayıs ruhunu yaşatmak için böylesine önemli bir mücadelede yer alan Türk kadınının kahramanlıklarını gözler önüne sermek istedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yıl etkinlikleri için özel hazırladığımız bu koleksiyonumuz ile yüz yıl önce yaşananların unutulmamasını, çocukların ve gençlerin tarihimize ilgisini artırmayı amaçladık” dedi.

Sergide, Halide Edip Adıvar, Şerife Bacı, Antepli Yirik Fatma, Sakine Baturay, Kara Fatma, Binbaşı Ayşe, Kılavuz Hatice, Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye, Onbaşı Nezahat, Halime Çavuş, Çete Emir Ayşe Efe, Hafız Selman İzbeli, Tarsuslu Kara Fatma, Dağ Köylü Fatma Çavuş gibi Milli Mücadele'de yer alan kahraman kadınlar yer alıyor.