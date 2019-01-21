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Cep telefonuyla görüşürken otomobile çarptı

Samsun’da, bir otelde kalan şahıs cep telefonuyla görüşme yaparak otelden çıkış yaptığı sırada seyir halindeki otomobile çarpması sonucu yaralandı.

Samsun'da, bir otelde kalan şahıs cep telefonuyla görüşme yaparak otelden çıkış yaptığı sırada seyir halindeki otomobile çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan bir otel önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde kalan İsmail A. cep telefonuyla görüşme yaptığı sıra otelden çıkış yaptı. Otelin kapısından hızla yola çıkış yapan şahıs dalgınlığın etkisiyle seyir halinde olan Hasan Ç. idaresindeki 39 NA 012 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden şahıs olduğu yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan şahsı özel bir hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kaza anı ise otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın cep telefonuyla görüşme yaparak otelden hızla çıkış yaptığı sırada seyir halindeki otomobile çarptığı görülüyor.

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