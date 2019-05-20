Çerkes Sürgünü yıldönümü

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 155. yıldönümü nedeniyle Türkiye Çerkes Forumu tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

21 Mayıs 1864'ün dünyadaki bütün Çerkesler tarafından soykırım ve sürgün günü olarak anıldığını belirten Çerkes Forumu Başkanı Muammer Akgül, “İntikam değil, adalet istiyoruz” dedi.

21 Mayıs Çerkes Sürgünü ve Soykırımı ile ilgili olarak Başkan Akgül; Çerkeslerin Türkiye'den ve Rusya'dan talepleri olduğunu belirterek, taleplerini şöyle sıraladı:

"Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün TBMM'de resmen tanınması, Rusya ve Türkiye arasında yapılacak olan ikili anlaşmalar ile Türkiye vatandaşlarına çifte vatandaşlık hakkının verilmesi, bu büyük acıyı anlatan müzelerin açılması, Çerkes dili ve kültürünün korunması adına diğer adımların atılması. Bunlar Türkiye'den taleplerimiz. Rusya'dan ise soykırım ve sürgünün resmen kabul edilmesi, Çerkesler'den ve diğer Kafkasyalı mağdur halklardan resmi özür dilenmesi, çifte vatandaşlık anlaşmaları ile geri dönüşün ve Kafkasya ile olan ilişkilerin kolaylaştırılması, Kafkasya'daki yerleşim yerlerine eski orijinal isimlerinin iade edilmesi."

Akgül, daha sonra Çerkes Soykırımı ve Sürgünü esnasında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, Çerkes Soykırımı'nın tanınmasını talep etti.