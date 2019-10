Çerkeslerden ‘Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekatı"na destek vererek, “Gerekirse cepheye koşmaya hazırız” dedi.

Akgül, yürütülen harekatı Çerkes Forumu olarak desteklediklerini ifade ederek, “Ülke olarak her zaman barış ve adaletten yana olduk. Ülke olarak, millet olarak hiçbir zaman savaştan yana olmadık. Her zaman barıştan, haktan ve adaletten yana olduk. Ancak hiçbir zaman da haksızlığa karşı susmadık. Her zaman ve her yerde adaleti ve Hakk'ı haykırdık. Şanlı ve kahraman ordumuzun yaptığı bu harekat, teröre karşı, teröristlere karşı yapılan bir harekattır. Bu harekat, ülkemizin güney sınırında sözde bir terör devleti kurulmasının önüne geçmek ve ‘terör koridoru'nu engellemek için yapılan bir harekattır” açıklamasında bulundu.

“Harekat, baskı ve şiddetin önüne geçecektir”

Muammer Akgül, harekatın emperyalistlere ve terör örgütlerine karşı yapıldığına dikkat çekerek, “İnanıyoruz ki, bu harekat terör örgütlerinin bölge insanına karşı uyguladığı baskı ve şiddetin önüne geçecektir. Bu harekat aynı zamanda zorla terör kamplarına kaçırılan çocukların ve ailelerinin özgürlüğü, PKK/PYD tarafından sürülen diğer toplulukların da yurtlarına kavuşmaları anlamına gelecektir” ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın, Türkiye'nin birlik ve beraberliği ile yakından ilgisine dikkat çeken Başkan Akgül, “Gerekirse cepheye koşmaya hazırız. Millet olarak bu toprakların mayasına güveniyoruz. Bir ve beraber olduğumuzu biliyoruz. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen yapıyla bu birliğe ve beraberliğe hedeflediğinin de bilincindeyiz. Dolayısıyla bir noktada bütün bölgenin hafızası konumundaki ülkemizin birliği ve beraberliği, herkes için bir umuttur. Şimdi her zamankinden daha fazla birlik olmanın, diri olmanın, bir ve beraber bir yumruk gibi düşmanın sinesine vurmanın günüdür. Çerkes Forumu olarak bu umudun korunması adına yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, şanlı ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gerek duyulduğu takdirde tüm Çerkesler olarak cepheye koşmaya, devletimizin vereceği tüm görevlere hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle, cephede savaşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan yardım diliyoruz" şeklinde konuştu.