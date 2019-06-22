Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan tarihi Çetinkaya Köprüsü restore ediliyor.

Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğü nezaretinde, Çetinkaya Köprüsü'nün restorasyonuna hızla devam ediliyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tokgöz, Şaban Hüryaşar ve teknik ekiple birlikte restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Tarihi olarak Bafra için öneme sahip, ilçenin simgesi Çetinkaya Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarının bir süredir devam ettiğini belirten Başkan Kılıç, “Bugün burada Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli ile restorasyon çalışmalarını inceledik. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan en uzun betonarme köprü özelliği olan, tarihi eser tescilli 7 kemerli Çetinkaya Köprüsü yıllardır bakım ve onarım bekliyordu. 2019 Mart ayı içerisinde Karayolları Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda, köprümüzün restorasyon işleminin Karayolları Bölge Müdürlüğü, ışıklandırmalarının belediyemiz tarafından yapılması kararı almıştık. Bir süre önce başlayan restore çalışmaları birkaç ay içerisinde bitirilecek. Hassasiyetle yürütülen restorasyon işleminden sonra Çetinkaya Köprümüz inşallah gözlere ve gönüllere hitap edecek. Geçmişten bugüne sünnet ve düğün konvoyları ile insanlarımızın anılarında bir şekilde yeri olan, türkülere konu olmuş Çetinkaya Köprümüz, inşallah güzel bir görünüme kavuşacak. Karayolları tarafından ekim ayında tamamlanması planlanan restorasyon çalışmaları sonrasında da belediye olarak güzel bir aydınlatma ile tarihi köprümüzü ışıklandırarak tekrar halkımızın hizmetine sunacağız. Bugün burada yaptığımız inceleme gezisinde bizlerle birlikte olan Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli ve ekibine, çalışmaları yürüten ekibe ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.