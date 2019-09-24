Ceviz ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin İncirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşiyle birlikte amcasının oğlunun cevizlerini toplamak için ağaca çıkan Süleyman Berberoğlu (67) dengesini kaybederek ceviz ağacından düştü. Ağır yaralanan Süleyman Berberoğlu 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.