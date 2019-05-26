Çevre için pedalladılar

Atakum Çobanlı İskelesi'nden başlayan ve Kurupelit Yat Limanı'nda sona eren etkinliğe, OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Rektör Danışmanı Yüksel Ardalı, Bahçeşehir Koleji Atakum Kampüsü Müdürü Ünal Durmuş, üniversite ve kolejin öğretmenleri ile öğrencileri katıldı. Etkinliğe OMÜ adına Çevre Kulübü ve Bisiklet Kulübü destek verdi.

“Alışkanlıklarımızı değiştirebildiğimiz takdirde daha yaşanabilir bir çevrede yaşayacağız”

Çocuk, genç, yaşlı çok sayıda kişinin bisikletleriyle “çevre için” katıldıkları bisiklet sürme etkinliğinde katılımcılara seslenen OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Yüksel Ardalı, “İnsan faaliyetlerinin birçoğunun çevreye ve diğer canlılara zarar verdiğini görüyoruz. Bunun için bizler belki alışkanlıklarımızı değiştirirsek belki hayatımızı daha da kolaylaştıracağız ve doğaya zarar vermeden yaşayacağız. Su, elektrik tüketimi, çöp atıkları gibi geçmişten gelen alışkanlıklarımızı değiştirebildiğimiz ve yönetebildiğimiz takdirde hem canlılara zarar vermeyeceğiz hem de daha yaşanabilir bir çevrede yaşayacağız. Bu konuda özellikle siz gençlere çok güveniyorum. Bilinçli bir nesil gümbür gümbür geliyor” diye konuştu.

“Bilinçsiz tüketimle çevremize inanılmaz zararlar verdik”

Bahçeşehir Koleji Atakum Kampüsü Müdürü Ünal Durmuş ise, Endüstri Devrimi'nden sonra insanoğlunun çevre ile olan ilişkilerinin değişik boyutlar kazandığını belirterek, “Bilinçsiz tüketimle çevremize inanılmaz zararlar verdik. Bahçeşehir Koleji olarak bizler, çevremize olan hassasiyetimizi ve duygularımızı daha geniş kitlelere ulaştırmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikte bizlere destek olan Hocamız Yüksel Ardalı'ya, kulüp üyelerine ve burada bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar yaklaşık 4 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü. Kurupelit Yat Limanı'na giden katılımcılar, ardından başlangıç noktası olan Çobanlı İskelesi'ne geri döndü ve etkinlik burada sona erdi.