Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Belediye Evleri'nde bulunan Doğupark Üst Geçidi çevresinde yaptığı peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Doğupark'ta bulunan asansörlü üst geçide yürüyen merdiven ekleyerek engelli vatandaşların da ulaşımını kolaylaştıran Samsun Büyükşehir Belediyesi bu alanda yürüttüğü çevre ve peyzaj çalışmalarını tamamlayarak bölgeyi estetik bir görünüme kavuşturdu. Canik ilçesi Belediye Evleri mevkisinde bulunan ve vatandaşların hem tramvaya hem de Doğupark'a ulaşmak için kullandığı yürüyen merdivenli üst geçidin çevresinde yaptığı çevre ve peyzaj düzenlemeleri ile görsel şölen oluşturuyor. Birbirinden farklı bitkiler ile gerçekleştirilen çalışmaların yanında Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisleri'nde üretilen plak taşlar ile yapılan çevre düzenlemeleri de vatandaşların beğenisini topladı.

Samsun'da birbirinden farklı peyzaj ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Park ve Bahçeler Şube Müdürü Murat Dinçer, şehrin estetik ve modern bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın göz zevkine hitap eden kalıcı çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Belediye Evleri'nde bulunan Doğupark Üst Geçidi çevresinde yaptığımız çalışmayı da tamamladık. 3 bin metrekareye yakın alanda 15 farklı bitki türü ile güzel bir görsel şölen oluşturduk. Yaptığımız peyzaj çalışmalarının yanında sulama alt yapılarını da tamamlayarak uzun ömürlü çalışmalara imza atıyoruz. Ayrıca belediyemizce üretilen doğal taşları da projelerimizde kullanarak görüntüyü zenginleştiriyoruz” dedi.