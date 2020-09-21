Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan YEDAŞ'a 'Sıfır Atık Belgesi'

Sorumluluk sahasında bulunan 5 ilde 'kaliteli ve kesintisiz' elektrik dağıtım hizmeti sağlamayı ilke edinen ve bu yönde çalışmalarını başarıyla sürdüren YEDAŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerindeki hizmet binalarında atıkları türlerine göre ayıran üniteler ile geri dönüşüme kazandıran, ayrıca sorumluluk sahasında bulunan 5 ilde 'kaliteli ve kesintisiz' elektrik dağıtım hizmeti sunarak bu yönde çalışmalarını başarıyla sürdüren YEDAŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Çöp kovaları yerine atık kumbaraları

Hizmet binalarındaki birimlerin masa altındaki çöp kovalarını kaldıran, ayrıca yine Sıfır Atık Projesi kapsamında kat görevlisi personeline eğitim veren YEDAŞ, bu yöndeki örnek uygulamalarını ise sürdürüyor. Genel Müdürlük ve İl Müdürlüklerine atık toplama kumbaraları yerleştiren YEDAŞ, 5 farklı kategoride, atık toplama kapasitesine sahip iç mekan biriktirme ekipmanları da yerleştirerek projeye verdiği önemi bir kez daha gösterdi. YEDAŞ hizmet binalarında ayrıca, toplanan atıkların türlerine göre ayrı olarak depolanabilmesi ve kayıt altına alınabilmesi amacıyla tehlikesiz ve tehlikeli atık geçici depolama alanı oluşturuldu.

'Sıfır Atık Belgesi' YEDAŞ'a

YEDAŞ'ın, bilgi sistemi üzerinden 'Sıfır Atık Belge' başvurusunu değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, 10 Eylül'de belge başvurusunu onayladı. Böylece, Türkiye genelinde elektrik dağıtım şirketleri arasında YEDAŞ, 'Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Aylık bin kilo atık

Sıfır Atık Projesi kapsamında hizmet binalarında yapılan değişimleri anlatan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Şirket olarak geçtiğimiz yıl eylül ayında 'Sıfır Atık' uygulamasına geçmiştik. Hizmet binalarımıza 5 farklı ünite koyduk. Ayrıca tüm hizmet binalarımızda aylık bin kilogram atığı geri dönüştürüyoruz" dedi.

Çevreye değer, ekonomiye destek

Genel Müdür Bora, Çevre Bakanlığı'nın Sıfır Atık Belgesi için ise, "10 Eylül'de belgemizi almış olduk. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hem Genel Müdürlük binamızda hem de bağlı bulunduğumuz 5 ilde Sıfır Atık uygulamasına geçme konusunda çok kararlıyız. Çevreye verdiğimiz değeri sürdürülebilirlik anlayışımız ile devam ettirip, Sıfır Atık Projemiz ile milli ekonomimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.