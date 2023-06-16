Çevreci çocuklar ödüllerini Başkan Doğan'dan aldı

Çarşamba Belediyesi'nin, çocuklarda sıfır atık bilincini yerleştirmek için ‘Atığın, yaşam olsun!' diyerek ilçede bulunan okullarda başlattığı Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası sona erdi. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, dereceye giren çocuklara makamında hediyelerini takdim etti.

Sıfır atık bilincini okullarda yarışmaya dönüştüren Çarşamba Belediyesi'nin başlattığı Atık Yağ Toplama Kampanyası'nda dereceye giren çocuklar ödülleriyle buluştu. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayarak hediye tabletlerini çocuklara takdim etti.

Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasında; Çarşamba İmam-Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Eymen Şahin biriktirdiği 64,428 litre atık yağ ile birinci, Dikbıyık İlkokulu öğrencisi İlkim Berva Güntepe 40 litre atık yağ ile ikinci, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Efe Rahman Arıcı ise 17,5 litre atık yağ ile üçüncü oldu. Kampanya kapsamında toplamda 700,286 litre atık yağ toplandı.

Çevreci çocuklar ödüllerini aldı

Dereceye giren çocuklara ödüllerini veren Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Atığın, yaşam olsun! Diyerek ilçemizdeki okullarımızda sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini geliştirmek için başlattığımız Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası'nın sonuna geldik. Ahmet Eymen Şahin birinci, Berva Güntepe ikinci, Efe Rahman Arıcı üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilerimize hediyelerini takdim ettik. Hepsini kutluyorum. Çocuklar, unutmayın dünya, sizin ellerinize yeşerecek. Temiz çevre, temiz Çarşamba, temiz vatan diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde sıfır atık ve geri dönüşüm bilincine oldukça önem veriyoruz. 1 litre kullanılmış yağ, 1 milyon litre içme suyunu etkiliyor. Biz de öğrencilerimizden başlayarak bir bilinçlendirme kampanyası başlatmış olduk. Kampanyaya katılan, dereceye giren tüm çocuklarımızı kutluyorum” dedi.