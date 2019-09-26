Çevreci öğrencilerden Başkan Deveci'ye mektup

SAMSUN (İHA) – Samsun Atakum Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Eko Okul Projesi kapsamında “Ben Atakum Belediye Başkanı Olsaydım” başlığıyla yazdıkları mektupları Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye verdi. Öğrencilerin birbirinden değerli fikirlerinin olduğu mektupları tek tek okuyan Başkan Deveci, daha yeşil ve temiz bir Atakum için söz verdi.

Atakum Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulunda uygulanan Uluslararası Eko Okul Projesi kapsamında yapılan “Ben Atakum Belediye Başkanı Olsaydım” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren 5 öğrenci Elif Biton, Ecrin Yıldız, Azra Sağlam, Zeynep Cemre Karabek ve Emircan Taşkın ile Proje Koordinatörleri, Fen Bilimleri Öğretmenleri Evşen Eymen Peker ve Özlem Sezek, Atakum Belediye Başkanı Deveci'yi ziyaret etti. 5. ,6. ,7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen ve 55 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren 5 öğrenci, mektup şeklinde yazdıkları kompozisyonları Başkan Deveci'ye verdi. Öğrencilerle tek tek ilgilenen ve mektuplardaki fikirleri üzerinde konuşan Başkan Deveci, çocukların daha mutlu olacağı bir Atakum için çok çalıştıklarını ve aynı heyecanla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“Müthiş fikirler”

Öğrencilerin yazmış oldukları mektuplarda çevre temizliği, geri dönüşüm, mimari yapı, doğal afetler, organik tarım, israfı önleme, altyapı çalışmaları, yenilenebilir enerji kaynakları, atık yönetimi, kültür ve sanat konularına ilişkin öneriler yer aldı. Kendisine yazılmış mektupları öğrencilerle birlikte tek tek okuyan ve değerlendiren Başkan Deveci, Atakum Belediyesinin çalışmaları ve projeleri hakkında da bilgi verdi. Öğrencilerin yazdığı mektuplardan ve fikirlerinden çok etkilenen Başkan Deveci, “Biz her zaman sizlerin daha mutlu yaşayacağı bir Atakum için var gücümüzle çalışıyoruz. Her birinizin mektuplarında çok önemli ayrıntılar var. İhtiyaçlarımıza sizin gözlerinizden bakabilmek çok önemli. Mektuplarınız artık benim yol haritam. Sizlere ve öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Belediyede sergilenecek

Başkan Deveci, büyük beğeni ile okuduğu mektupları belediyeyi ziyaret eden herkesin ve belediye personelinin görmesi için Atakum Belediyesi içerisinde sergilenmesi sözü vererek öğrencilere Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eserini hediye etti.

“Öğrenciler çok mutlu oldu”

Proje Koordinatörü ve Fen Bilimleri Öğretmeni Evşen Eymen Peker ise Başkan Deveci'nin samimi karşılaması ve yoğun ilgisinin öğrencileri çok mutlu ettiğini ifade ederek, “Bu yarışma sayesinde öğrencilerimize çevre bilinci aşılamayı amaçladık. Farklı fikirleri olan keşfedilmeyi bekleyen öğrencilerimiz var. Bu yarışmada maddi bir ödülden ziyade, fikirlerinin de duyulması için dereceye giren 5 öğrencimizi Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci ile görüşme ödülü sunmuştuk. Çocuklarımız da başkanla bir araya gelerek fikirlerini söylediler. Başkanımız da çok sıcakkanlıydı. Bütün mektupları tek tek okudu. Öğrencilerimizin fikirlerine önem vermesi hepimizi çok mutlu etti” diye konuştu.