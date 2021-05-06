Ceza infaz kurumlarındaki mesleki uygulamalar konuşuldu

OMÜ Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Fatma Canım'ın moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe davetli konuşmacı olarak katılan sosyal hizmet uzmanı Süleyman Kaçmaz; Adalet Bakanlığı, kurum ve kuruluş yapıları, ceza infaz kurumları, ceza infaz kurumlarında var olan hizmet sunumları ve yasal dayanaklar hakkında bilgi verdi.

Ceza infaz kurumlarındaki sosyal hizmet uzmanlarının görev ve sorumluluklarını, iş ve işleyiş süreçlerini de paylaşan Sosyal Hizmet Uzmanı Kaçmaz, etkinliğin sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı.