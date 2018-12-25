Cezaevi firarisi otogarda yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinden kaçan şahıs, polis ekiplerince otogarda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, cezaevi firarisi hükümlü Mehmet B. (28), kaldığı Bafra Açık Cezaevinden bu sabah tel örgülerden atlayarak firar etti. Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, cezaevi firarisini Bafra Otogarı'nda Bursa'ya gitmek için bilet alırken yakalayarak gözaltına aldı. 13 ayrı suçtan da arandığı ileri sürülen hükümlü, Bafra Adliyesindeki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.