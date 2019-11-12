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Cezaevi firarisi tutuklandı

Samsun’da cezaevi firarisi olarak arandığı ileri sürülen bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklananarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da cezaevi firarisi olarak arandığı ileri sürülen bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklananarak cezaevine gönderildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri cezaevi firarisi olarak arandığı ve hakkında 4 yıl 6 ay 44 gün hapis cezası bulunan B.G.'yi (36) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.G. adli işlemlerinin ardından tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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