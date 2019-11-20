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Cezaevi firarisi tutuklandı

Samsun’da hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.

Samsun'da hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, yaralama ve silahla tehdit suçlarından hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan R.A.'yı (37) yakalayarak gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen R.A., Samsun Adliyesine sevk edildi ve adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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