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Cezaevi firarisi tutuklandı

Samsun’da çeşitli suçlardan aranan ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen bir kişi polis tarafından yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen bir kişi polis tarafından yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve yaralama suçları ile cezaevinden firarisi olduğu iddia edilen C.B.'yi yakalayarak gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan C.B., sevk edildiği Samsun Adliyesinde adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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