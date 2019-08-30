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Cezaevi firarisi yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde polis tarafından gözaltına alınan şahıs cezaevi firarisi çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis tarafından gözaltına alınan şahıs cezaevi firarisi çıktı.


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Samsun Sinop karayolunda M.D. (25) isimli şahsın GBT sorgusunda arandığını tespit etti. Yapılan incelemede Bafra Açık Cezaevinden firar ettiği anlaşılan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Bafra Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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