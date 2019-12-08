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Cezaevi firarisi yakalandı

Samsun’da cezaevinden firar ettiği tespit edilen bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da cezaevinden firar ettiği tespit edilen bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen E.K.(22) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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