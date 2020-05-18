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Cezaevinden izinli çıkan çocuk hırsızlık suçundan cezaevine gönderildi

Samsun’da cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen 16 yaşındaki çocuk hırsızlık yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen 16 yaşındaki çocuk hırsızlık yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, hükümlü bulunduğu Samsun Yarıaçık Cezaevinden 18 gün önce izinli olarak çıktığı öğrenilen A.S.(16), motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.S. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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