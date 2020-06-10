İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cezaevinden izinli çıkıp içki çalınca gözaltına alındı

Samsun’da korona virüsten dolayı cezaevinden izinli çıkan bir kişi büfeden 2 şişe içki çalınca polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da korona virüsten dolayı cezaevinden izinli çıkan bir kişi büfeden 2 şişe içki çalınca polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüsten dolayı cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Ü.E. (23), O.B.'ye ait büfedeki dolaptan 6 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde 2 kez 2 şişe içkiyi pantolonun içine gizleyip çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen iş yeri sahibi polise haber verdi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ü.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ü.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.