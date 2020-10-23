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Cezaevinin eski teknisyeni FETÖ'den gözaltına alındı

Samsun’da cezaevinde teknisyen olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen bir kişi FETÖ soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da cezaevinde teknisyen olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen bir kişi FETÖ soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda teknisyen olarak görev yaparken 701 sayılı KHK ile ihraç edilen Ö.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Ö.A. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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