Cezayirli hasta Samsun'da sağlığına kavuştu

SAMSUN (İHA) – Cezayir'de ameliyat olan bir kişi, fizik tedavi süreci sırasından ağrılarının artması nedeniyle geldiği Samsun'da tekrar ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

Omurga kırığı nedeniyle Cezayir'de ameliyat olan ve fizik tedavi için Samsun'daki özel bir fizik tedavi hastanesine getirilen Louras Kehar (29), daha önceki ameliyatı kaynaklı ağrılarının devam etmesine üzerine yönlendirildiği Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesinde omurgasındaki vidaların yerinden çıkarak omurgaya baskı yaptığını ve omurga yırtığına neden olduğunu öğrendi. Burada yapılan tetkiklerin ardından tekrar ameliyat olan Kehar sağlığına kavuştu.

“Vidalar yerinden ayrılmış”

Ameliyat hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Karkucak, hastanın ilk ameliyatını omurga kırığı nedeniyle Cezayir'de olduğunu söyledi. Cezayir'de yapılan ameliyat sonrası sağlık turizmi kapsamında ortak çalışma yaptıkları özel bir fizik tedavi hastanesine fizik tedavi için getirildiğini kaydeden Karkucak, “Buradaki tedavi sürecinde ilk ameliyatından kaynaklı ağrılarının devam etmesi üzerine de hasta bize yönlendirildi. Hastamızın ilk muayenesi yaptık. MR ve diğer gerekli tetkiklerini yaptırdık. Tetkikler sonucunda hastanın Cezayir'de yapılan ameliyatında omurgaya takılan vidaların, omurgaya baskı yaptığını ve ameliyatta takılan bazı vidalarında yerinden ayrılarak boşta kaldığını, ağrıların da bu nedenle arttığını ve geçmediğini tespit ettik” dedi.

“Hastamız tekrardan sağlığına kavuştu”

Hastayı revizyon ameliyatına aldıklarını aktaran Karkucak, “Bu ameliyatta omurilik basısına neden olan vidalar ve dışarıda boşta olan vidalar için 2 adet rot transvers bağlayıcı kullanarak hastamızı tekrar sağlığına kavuşturduk. Hastamız Cezayir'de tamamlanamayan cerrahi işlemi hastanemizde tamamlayarak, fizik tedavisine yeniden başlama şansına sahip oldu. Bu aynı zamanda sağlık turizminde kamu–özel işbirliğinin de güzel bir uygulaması oldu” diye konuştu.