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CGV Arthouse Samsunlu sanatseverlerle buluştu

CGV Mars Cinema Group’un bağımsız sinemaya ve sanat filmlerine destek vermek, festivallerde yer alarak ödüller toplamış filmleri daha çok seyirciye ulaştırmak hedefiyle hayata geçirdiği CGV Arthouse, şimdi de Piazza Samsun’da sinemaseverlerle buluşuyor.

CGV Mars Cinema Group'un bağımsız sinemaya ve sanat filmlerine destek vermek, festivallerde yer alarak ödüller toplamış filmleri daha çok seyirciye ulaştırmak hedefiyle hayata geçirdiği CGV Arthouse, şimdi de Piazza Samsun'da sinemaseverlerle buluşuyor.


CGV Mars Cinema Group'un 2017 yılında bağımsız sinemaya ve sanat filmlerine destek vermek; hem ulusal hem de uluslararası festivallerde boy göstermiş, ödüller toplamış, kendinden söz ettirmiş filmleri daha çok seyirciyle buluşturmak hedefiyle hayata geçirdiği CGV Arthouse, artık Samsunlu sanatseverlere de hizmet veriyor. Samsunlu sinema tutkunlarından gelen yoğun talep doğrultusunda açılan CGV Arthouse; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Diyarbakır'ın ardından Cinemaximum Piazza Samsun, 8. ilinde 14. CGV Arthouse olarak bağımsız sinema tutkunlarıyla buluşuyor. CGV Arthouse,


sinemadan, edebiyattan ve sanattan hoşlanan; hayattan ilham alan kişilere diğer sinema salonlarında göremeyecekleri filmleri, Türkiye'nin en iyi sinema salonlarında seyretme imkanını sunuyor.

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