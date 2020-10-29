İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı kansere yenik düştü

SAMSUN (İHA) – Kan kanseri nedeniyle hayatını kaybeden CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten 24 yaşındaki Furkan Demir, bugün Büyük Cami'de kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancı, Kemal Zeybek, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, CHP il ve ilçe başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.