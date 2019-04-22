CHP'den saldırıya tepki

SAMSUN (İHA) – CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırıya ilişkin, “Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde bir grubun fiili saldırısına uğramasına ilişkin CHP Samsun İl Başkanlığı'nca tepki gösterildi. Atatürk Anıtı önünde toplanan partililer adına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Mehmet Kundak, saldırının aynı zamanda şehidin ve onun ailesine yapılan bir saygısızlık olduğunu söyledi.

Saldırının sıradan bir protesto olmadığını ifade eden Kundak, “Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Biz, CHP'nin her bir üyesi olarak bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık. Ayakta durmaya da devam edeceğiz. Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.