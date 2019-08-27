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Çiçekçideki kavgada 1 kişiyi tabanca ile yaralayan şahıs teslim oldu

Samsun’un Bafra ilçesinde çiçekçide çıkan tartışmada 1 kişiyi silahla yaralayan şahıs polise teslim oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde çiçekçide çıkan tartışmada 1 kişiyi silahla yaralayan şahıs polise teslim oldu.


5 gün önce Ağıllar yolu üzerindeki bir çiçekçide meydana gelen olayda, çiçekçide çalışan Hami Ocak (24) ve Günay A. (25) arasında tartışma yaşanmıştı. Çıkan tartışmada Günay A.'nın tabanca ile ateş açması sonucu Hami Ocak sol bileğine isabet eden kurşunla yaralanmıştı. Yaralanan Hami Ocak, Bafra Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edilmişti. Olay sonrası kaçan Günay A. ize bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelerek teslim oldu. Zanlı, polis merkezinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

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