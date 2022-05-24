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Çiftçilere hibe destekli çeltik tohumu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onaylanan proje ile Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde çeltik üreticilerine sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan proje ile Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde çeltik üreticilerine sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı.


19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bakanlıkça kabul edilen 'Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi' hayata geçirildi. Çeltik üretimini geliştirme projesi ile üreticilerin yüksek verimli ekim yapmalarını amaçladıklarını belirten 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, “İlçemizde çeltik üretimi yapan çiftçilerimizin kaliteli ve yüksek randımanlı ekim yapmalarını amaçlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı bereketli sezon geçirmelerini dileriz" dedi.

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