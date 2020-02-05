Çiftçilere hububat ekim alanlarında azot eksikliği uyarısı

Kışlık hububat için bitki besleme oldukça önem arz ediyor. Toprak analiz sonuçlarına göre bitkinin ihtiyacı olan besin elementinin, bitkinin alabileceği uygun formda bitkiye verilmesine “gübreleme” ya da “bitki besleme” deniliyor. Uygulama sırasında kullanılan kimyasal ya da organik besin maddelerine gübre denirken; bu gübrelerin toprağa verilmesi anlamına gelen gübreleme ile bitkinin büyüyüp gelişmesi için gerekli olan ve toprakta eksik olduğu anlaşılan temel besin elementlerinden azot, fosfor ve potasyum da uygun formlarda toprağa veriliyor.

Hububat alanlarında, toprak analiz sonuçlarına göre bitkinin ihtiyacı olan azot, uygun formda ve en az iki ya da üçe bölerek uygulanıyor. Birinci uygulama ekim sırasında ve sonraki uygulamalarsa her doğum sonrası, yani kardeşlenme sonu ve dane doldurma döneminden önce yapılması uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İbrahim Sağlam, “Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüzün tarla bitkileri birimince yapılan saha kontrollerinde, arpada azot eksikliği olan parseller tespit edilerek görüntüler alındı. Üreticilerle yapılan görüşmelerde gerekli bilgilendirme yapılarak üst gübre uygulamasına uygun iklim şartları gerçekleştiğinde yapılması tavsiye edildi. Bildiğimiz gibi azot, bitkide sadece büyümeyi değil çiçeklenmeye ve çiçeklenme sonrası da dane doldurmada özellikle hububatta verim üzerinde etkili olmaktadır. Azot eksikliğinde ilk kontrol yaşlı (ilk) yapraklarda yapılmalı, bu yapraklardaki sararmalar azot eksikliğinin işareti olmaktadır. Üreticilerimizin uygun iklim koşullarında toprak analiz sonucuna göre bitki besleme uygulamalarını geciktirmeden yapmaları, arazilerinde karşılaştıkları olumsuzluklar için il-ilçe müdürlüklerimizdeki personelimizle irtibata geçmeleri ve kullanılacak gübrenin toprağa karıştırılarak uygulanması gerekmektedir” dedi.