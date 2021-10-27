Çiftçilere karakılçık tohum desteği

Bafra Belediyesi'nin sağladığı tohum desteği ile Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama bahçesinde geçen yıl 7 dönümlük arazide üretilerek hasat edildikten sonra tohumluk olarak ayrılan ata tohumları toprakla buluşacak.

50 dekar alanda ekilmek üzere 2'si kadın 8 çiftçiye Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından bin 300 kilogram tohum desteği düzenlenen törenle dağıtıldı.