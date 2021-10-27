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Çiftçilere karakılçık tohum desteği

Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çiftçilere ata tohumu karakılçık tohum dağıtım programı düzenlendi.


Bafra Belediyesi'nin sağladığı tohum desteği ile Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama bahçesinde geçen yıl 7 dönümlük arazide üretilerek hasat edildikten sonra tohumluk olarak ayrılan ata tohumları toprakla buluşacak.


50 dekar alanda ekilmek üzere 2'si kadın 8 çiftçiye Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından bin 300 kilogram tohum desteği düzenlenen törenle dağıtıldı.

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