Çiftçiye 81 bin ton yem bitkisi desteği

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde tarımsal faaliyetleri ve hayvancılığı yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yem Bitkileri Ekim Alanlarını Artırma Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere silajlık mısır desteği sağladı. Aynı zamanda, bünyesinde görevli ziraat mühendisleri de bahçeleri gezerek gerekli kontrolleri yaparak danışmanlık desteği sunuyor.

Üreticilere 81 bin ton yem bitkisi desteği sağladıklarına dikkat çeken Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Kanca, “Karadeniz Bölgesi'nde yem bitkileri yaygın olarak yetişmesine rağmen hala bu konuda açık var. Biz bu açığı kapatmak adına Başkanımız Mustafa Demir'in çizdiği vizyon doğrultusunda destekler sunuyoruz. Yaptığımız çalışmaların üreticilerimize bolluk ve bereket getirmesini arzu ediyoruz” dedi.

Üretici Ahmet Kahramanoğlu ise “5 yıldır yem bitkisi üretiyorum. Bu desteklerden çok yarar gördük. Her gün maliyetlerin arttığını düşününce bu destekler ilaç gibi geldi” diye konuştu.