Çiftlik Caddesi esnafı: “Rahat bir nefes aldık”

Çiftlik Caddesi Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Cihat Karahan, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Çiftlik(İstiklal) Caddesi'nde yaptığı asfalt çalışmasından memnun olduklarını, bu durumun caddenin ticaretine de olumlu yansıdığını söyledi.

Çiftlik(İstiklal) Caddesi'nde granit taşlar başka bir alanda kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nce söküldü, yerine sıcak asfalt döküldü. Yapılan asfaltlama çalışması ise en çok cadde esnafını memnun etti.

Yapılan çalışmanın bölge esnafı için önemli olduğunu belirten Çiftlik Caddesi Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Cihat Karahan, "Cadde şu anda çok güzel oldu. En güzel yanı ise kısa sürede çalışmalara başlanılıp bitirilmesi. Çalışmaların tam kapanma sırasında yapılmasından dolayı esnaf mağdur olmadı. Asfalt olmadan önce taşlar yerinden oynuyordu. Araçların geçişi sırasında su sıçratıyordu. Gürültü oluyordu. Esnaf olarak bizler de vatandaşlarımız da bu durumdan usanmıştık. Sağ olsun başkanımız esnaf olarak bizlerin talebi doğrultusunda caddedeki soruna neşter vurdu. Bu durum esnaf olarak ticarete de olumlu yansıdı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum" dedi.

“Rahat bir nefes aldık”

Caddede 42 senedir esnaflık yapan Dursun Özdemir, "En güzel hali şu an ki hali. Bu alanın daha önceki halinden çok muzdariptik. Yolun asfaltlanması ve yan taraflarının otopark olması esnaf olarak bizi memnun etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız yolu yapmadan önce bizden görüş aldı. İsteklerimizi dikkate alarak istişare sonucunda yolu yaptı ve vatandaşların hizmetine sundu. Şu anda rahat bir nefes aldık" ifadelerini kullandı.

“Başkanımıza teşekkür ediyorum”

25 yıldır caddede esnaf olan Erkan Köse, "Önce cadde trafiğe açıldı ticaretimiz arttı. Ancak trafiğe açıldıktan sonra eski taşlar araçların geçişinde kırıldı ve sorun haline gelmişti. Yol asfaltlandı. Bu sorun da ortadan kalktı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Köksal: “Masraf etmeden kullanıma açtık”

Bölgede 960 metre uzunluğunda ve 5.60 metre genişliğinde sıcak asfalt uygulaması yaptıklarını anlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Köksal, "Caddeye masraf etmeden esnaflarımızın, araç sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın en rahat edeceği şekilde kullanıma açtık. Çok az bir çalışma kaldı. Asfaltı tamamen kendi ekipmanlarımızla yaptık. Bizim üretimimiz olan söktüğümüz taşları da yine yol çalışmalarımızda blok ve kesme taş olarak kullanacağız" dedi.

Köksal son olarak, Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak 2019 yılında 450 kilometre, 2020 yılında 1250 kilometre yol yaptıklarını ve 2021 yılında da hedeflerinin 1500 kilometre yol olduğunu sözlerine ekledi.