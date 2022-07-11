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Çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı.


Olay, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. ile B.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada B.C. bıçakla M.K'ye saldırdı. Kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri parkın karşında bulunan apartmana kaçan şüpheli B.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede olayda kullanılan bıçağı yolda buldu.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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