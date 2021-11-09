İhlas Haber Ajansı

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Çıkan yangında iş yeri küle döndü

Samsun’un Bafra ilçesinde, elektronikçi dükkanında çıkan yangında, iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, elektronikçi dükkanında çıkan yangında, iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.


Yangın, Emirefendi Mahallesi Sigortacılar arasında Gökhan Koyuncu'ya ait iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri geldi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.


Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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