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Çıktığı ahşap merdiven kırılınca hastanelik oldu

Samsun’da çanak anten ayarlamak için çatıya çıkarken bastığı ahşap merdiven kırılınca yere düşen yaşlı adam hastanelik oldu.

Samsun'da çanak anten ayarlamak için çatıya çıkarken bastığı ahşap merdiven kırılınca yere düşen yaşlı adam hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çatmaoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Muzaffer Yiğit çanak anteni ayarlamak için garajın üstüne çıkmak isterken tırmandığı ağaç merdivenin kırılması sonucu yere düşerek yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muzaffer Yiğit tedavi altına alındı.

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