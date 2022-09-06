Çinakop tezgahlarda, gözler hala palamutta

SAMSUN (İHA) – Balıkçıların yeni sezon umudu palamut hala tezgahlarda tek tük görünürken, sezonun ilk çinakopları kilosu 35 TL'den satışa sunuldu.

Denizlerdeki av sezonun açılmasıyla birlikte bu sezonun palamut sezonu olacağından emin olan balıkçılar, palamudun yok denecek kadar az çıkmasıyla beklentilerini ilerleyen günlere bıraktı. Palamuttan beklediği haberi alamayan balıkçıların yüzünü ise çinakop güldürdü. Sezonun ilk çinakopları kilosu 35 TL'den satılırken, vatandaşlar çinakopa yoğun ilgi gösterdi.

Mevcut balık fiyatlarının şu andakinden daha aşağıya düşmeyeceğini belirten Batuhan Çağlayan, “Bence palamut sezonu kötü başladı. Barbun bol görünüyor ama onun da irisi ayrı incesi ayrı fiyata satılıyor. 15 Eylül'den sonra troller çıktığı zaman balık daha da bollanır ama fiyatların daha aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Şu anda tek tük gelen palamutları fiyattan dolayı vatandaş alamıyor. O yüzden vatandaşlar daha çok kilosu 20 TL'den satılan barbuna ilgi gösteriyor” dedi.

“Çinakop 35 liraya bedava”

Çinakop fiyatının bedava olduğunu ifade eden Ali Serdar, “Bence balıklar da fiyatlar da çok güzel. Bedava diyebiliriz. Ben çinakop ve barbun aldım. 35 TL çinakopa, 20 lira da barbuna verdim. İstavrit bugün pek yoktu. Palamut bu yıl çıkmadı. Biz de yemek için palamudun çıkmasını bekliyoruz. Bence bu fiyatlardan balık tüketmek gayet uygun. Bence çinakopun 35 lira olması bedava diyebilirim” diye konuştu.

Vatandaşların sezon balıklarına yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan balık satıcısı Fazıl Altun, “Balıkçılık yeni başladı ama satışlar iyi gidiyor. Palamut şu anda çok az çıkıyor ama ilerleyen zaman ne gösterir bilemiyorum. İstavrit, barbun ve mezgit gayet bol çıkıyor. Sadece palamutta bir sıkıntı var. Bugün tezgahlara ilk defa gelen de çinakop. Çinakopun kilosunu 35-40 TL arası satıyoruz. Vatandaşlar genelde mezgit ve barbuna ilgi gösteriyor. Havalar az daha soğursa işlerin daha iyi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Çinakop bugün ilk kez geldi ve vatandaşlar oldukça rağbet gösterdi”

Vatandaşların çinakopa rağbet gösterdiğini belirten balık satıcısı İsmet Akpınar ise şunları söyledi:

“Bu sezon balık iyi ve fiyatlar ucuz. Barbun, mezgit ve istavrit oldukça bol çıkıyor. Çinakop ve palamut daha çok olacak diye ümitliyiz. Mezgit kilo 30, barbun 20, istavrit 30, çinakop da 35 liradan satılıyor. Fiyatlar kırmızı et ve tavuğa göre uygun. Çinakop bugün ilk kez geldi ve vatandaşlar oldukça rağbet gösterdi. Bizler palamut bolluğu bekliyorduk ama mezgit, istavrit ve barbun bolluğu yüz gösterdi. Vatandaşlar en çok bu balıklara rağbet gösteriyor. Çingene palamutlarının tanesi de 25 TL'den satılıyor.”