Cinayeti azmettirene 25, öldürenlere 12,5'ar yıl hapis

Samsun'da intikam almak için yolda yürüyen adamı öldürenler 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılırken, olayı azmettirdiği iddia edilen şahsa ise 25 yıl hapis cezası verildi.

Olay, İlkadım ilçesinin Selahiye Mahallesi Kibar Reis Sokak'ta 2 Ocak tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Altuntaş (31) sokakta yürürken motosikletle yanına yaklaşan 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı ve kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu olaya karışan motosikletin plakasız olduğunu tespit etti. Motosiklette bulunan şahısların kafalarında kask, üzerilerinde de yağmurluk olduğu belirlendi. Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 87 şehir güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin geliş ve gidiş yollarının krokileri çizildi. Çalışmalar devam ederken jandarma bölgesi olan Kadamut Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yakılmış bir motosiklet bulundu. Cinayet Bürosu ekipleri yakılan motosikletin yanında bir de yanmış av tüfeği ele geçirdi. Motosikletin motor ve şasi numarasında yapılan incelemede motorun Emre B.'ye (33) ait olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmada olay günü motosikleti Emre B.'nin kullandığı, tüfekle ateş eden kişinin de Erçin T. olduğu ve olayı Sabri A.'nın azmettirdiği, Ç.K.'nin de olay sonrası suç delillerini yok etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Erçin T., Emre B., Sabri A. ve Ç.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanarak Samsun Adliyesine edilen E.T., E.B., Sabri A. ve Ç.K. mahkemece tutuklandı. Sabri A. hakkında 'cinayeti azmettirmek', Erçin T. ve Emre B. hakkında 'adam öldürmek' ve Ç.K. hakkında da 'suç delillerini yok etmek' suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama aşamasında Ç.K. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

Bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme 'cinayeti azmettirmek' suçundan Sabri A.'yı 25 yıl, "adam öldürmek" suçundan Erçin T. ve Emre B.'yi 12 yıl 6'şar ay, Ç.K.'yi de 'suç delillerini gizlemek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. 3 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, adam öldürmek suçundan yargılanan ve 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan 2 şahsın olayı azmettiren bilinmezken ismini verip daha sonra olayın aydınlatılmasına yardımcı oldukları için ceza indirimi aldıkları öğrenildi.